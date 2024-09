Academia J Cardiga assinala o dia Mundial do Idoso com “Manhã de Equitação Sénior

A Academia Equestre João Cardiga assinala o Dia Internacional do Idoso, no dia 1 de Outubro, com uma atividade designada por “Manha de Equitação Sénior”.

Tal como o nome indica a atividade realizar-se-á, de manhã, entre as 10 e as 12H30, nas instalações da Academia, em Barcarena, Oeiras, e irá proporcionar aos idosos momentos de interação com os cavalos e introdução á equitação.

A “Manha de Equitação Sénior” é uma das atividades dirigidas a toda a população idosa do Concelho, promovidas pela Divisão de Coesão Social do Município de Oeiras, para assinalar o Dia Mundial do Idoso celebrado, anualmente, no dia 1 de Outubro. Para além desta, o Programa oferece atividades promotoras do bem estar e socialização da população com idade a partir dos 65 anos.

Os interessados poderão participar mediante inscrição prévia , através de telefone: 214212261 – 935531202 ou e-mail geral@academiaequestrecardiga.com

Programa AQUI