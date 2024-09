Campeonato Europeu de Raides de Juniores e Jovens Cavaleiros 2024 – Arborea (ITA) – Portugal em 4º lugar

Chegou ao fim neste domingo o Campeonato da Europa de Juniores e Jovens Cavaleiros de Raides 2024, que decorreu entre 26 a 29 de setembro no Horse Country Resort, em Arborea (Oristano), Itália.

A equipa portuguesa, composta por Filipe Presado Costa (Yashira DB), Carolina Balsas (Alsila), Manuel Maria Pereira (Ainhoa Almili), Rodrigo Buinho (Amuleto de Guadarranque) e Nicolas Silveira (Icone Oliveirinha), conquistou um honroso 4º lugar por equipas, após completarem um percurso de 120 km, dividido em 4 fases que atravessava a deslumbrante paisagem da Sardenha.

O último dia de competição (29) apresentou um desafio adicional devido às condições climáticas, com o regresso das altas temperaturas, que atingiram os 30 graus Celsius, dificultando a prestação dos participantes.

A vitória no FEI Endurance European Championship Young Riders e Juniores foi para a Espanha, seguida pela França, repetindo assim o pódio dos campeonatos europeus de 2022. A medalha de bronze foi conquistada pela equipa italiana.

No plano individual, a melhor prestação nacional foi de Filipe Presado Costa, que alcançou a 15ª posição, seguido de Carolina Balsas (16ª) e de Manuel Maria Pereira (17º). Rodrigo Buinho terminou na 20ª posição entre os 41 participantes.

A medalha de ouro na competição individual foi conquistada pela francesa Carla Mosti, montando Gino d’Armani, graças à última fase, percorrida a uma velocidade média de 26,21 km/h. As medalhas de prata e bronze ficaram com as espanholas Joana Niubò Ullastre (Balma Peu) e Cecilia Capdevila (Fhazfat Al Shaqab), respetivamente.

