Chéquia: Portugal é Campeão da Europa de Equitação de Trabalho 2024

Portugal sagrou-se, este domingo, campeão europeu de Equitação de Trabalho, tanto na competição por equipas como na individual, no campeonato realizado em Lowe Oboriste, na Chéquia. A Espanha ficou com a medalha de prata e a França com o bronze.

Na competição individual, Gilberto Filipe, montando Morante, conquistou a medalha de ouro ao totalizar 120 pontos, tornando-se Campeão da Europa de Equitação de Trabalho. A medalha de prata foi para Bruno Pica da Conceição, com Istambul, que também somou 120 pontos, mas perdeu no critério de desempate (prova de ensino) a favor de Gilberto Filipe. A francesa Julie Alteyrac, com Califa, conquistou o bronze, alcançando 116 pontos.

Entre os portugueses, destacaram-se ainda Luís Brito Paes, com Horizonte, que terminou em 5º lugar, e Afonso Antunes Resina, com Importante da Broa, que ficou na 9ª posição da classificação geral.

O júri foi composto por Claudia Elsner Matos (Portugal), Nicola Danner (Alemanha), Katja Weiss (Suíça), José Andres Benito (Espanha) e Yves Manzanares (França).

Parabéns à equipa portuguesa por esta brilhante conquista!

