CPCO 2024: Rodrigo Giesteira Almeida Campeão Nacional de Saltos

Rodrigo Giesteira Almeida brilhou mais uma vez no cenário nacional ao conquistar, pela terceira vez, o título de Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos, neste domingo (29/09), no Clube Hípico do Norte, em Esposende. Com uma atuação impecável, montando a égua KWPN Karonia L, Rodrigo somou apenas 0,77 pontos nas três classificativas, garantindo o primeiro lugar do pódio.

O evento também proporcionou o destaque de outros grandes cavaleiros. Ricardo Gil Santos, que montou o SF Gatsby Diamond, de 8 anos (Diamant de Semilly), que esteve forte na disputa ao chegar à terceira classificativa com zero pontos. No entanto, ao penalizar 8 pontos na segunda mão, teve que se contentar com a Medalha de Prata.

O experiente olímpico Duarte Seabra, campeão nacional em 2021 e 2019, subiu novamente ao pódio, desta vez conquistando a Medalha de Bronze com Van Halen Z, somando 8,13 pontos.

Rodrigo Giesteira Almeida continua a afirmar-se como uma das principais referências no hipismo nacional, relembrando as suas conquistas anteriores: o ouro em 2018, com Hassan van de Wittemoere, e a prata em 2011, montando Nairobi d’Artemis. Com este novo título, Rodrigo solidifica ainda mais o seu lugar entre os grandes nomes do desporto equestre nacional.

Os resultados dos campeonatos ficaram assim ordenados:

CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Obstáculos 2024

🥇Rodrigo Giesteira Almeida, POR – Karonia L / 0.77/0/0/0 / 0,77pontos

🥈Ricardo Gil Santos, POR – Gatsby Diamond / 0/0/0/ 8 /8 pts

🥉Duarte Seabra, POR – Van Halen Z / 4,13/0/4/0 / 8,13 pts

CPV – Campeonato de Portugal de Veteranos

🥇Nuno Belchiorinho, POR – Grimaldi /3.46-8-0-4 /15,46 pts

🥈Ana Maria Costa E Melo, POR – Famous Vale Sabroso /2.67-4-10-4 /20,67

CPJC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Jovens Cavaleiros

🥇Carlota Tomas Pires, POR – Beluga De Ste Hermelle /0-10-4/0/14pts

🥈Daniela Pereira Rodrigues, POR – Folds Lord Lux / 3.02-24-4-7/38.02

🥉Vasco Escudeiro, POR – Elvira du HA /3.67-8-25 – 8/ 44.36

CPCE – Campeonato de Portugal de Cavaleiros de Elite

🥇Jorge Escudeiro, POR – Lyberlino H /1.15-1-0-0, = 2,15 pts

🥈Eduardo Netto De Almeida, POR – Clinton Du Temple /1.47-0-0-4, = 5,47 pts

🥉Frederico Fonseca, POR – Flappy De Lairaud /0.00-0-0-9, = 9 pts

CPCC – Campeonato de Portugal de Cavaleiros Clássico

🥇Sara Ferreira Pinto, POR – Cortino 46 /0.99-0-4-0,

🥈Matilde Warburton, POR – Hi My Lady Parisol /3.12-0-0-4,

🥉Xavier Simões Fernandes, POR – Lovely Rose De Bellignies /0.00-8-4-0,

CPJUV – Campeonato de Portugal de Cavaleiros da Juventude

Júniores

🥇Afonso Salvador Bento, POR – Simba De Olid /3-4-1-1,

🥈Carolina Amorim Baptista, POR – Codexoon /9-0-4-4,

🥉Pedro Veiga Reis, POR – Junior /5-6-4-4

Pré-Juniores

🥇Angela Cunha Carvalho, POR – Donner /0-4-0-0,

🥈Mariana Carvalho Antunes, POR – Ventera /4-0-8-0,

🥉Ana Madalena Aguiar, POR – Vanda Des Hurlevents /0-4-0-11,

Juvenis

🥇Diana Ferreira Pinto, POR – Salitaire /0-0-0-0,

🥈Lisa Geyer Lopes, POR – Con Leon /0-0-4-0-0/26.73,

🥉Matilde Correia Rodrigues, POR – Inzaghi Z /0-4-0-0-4/27.79,

Pré-Juvenis

🥇Alexa Polonio Tavares, POR – Idris D Ipsau /0-0-0-0-0/34.63,

🥈Antonio Roque, POR – Maui /0-0-0-0-8/37.58,

🥉Eduarda Mendes Fertuzinhos, POR – Jaguar /2-0-0-0,

Iniciados

🥇Carolina Franco de Sousa, POR – Treizieme De Courthoe /0-0-0-0-0/35,25 pts,

🥈Teresa Barros Catela, POR – Hahiti /0-0-0-0-4/43,80,

🥉Teresa Nunes Oliveira, POR – C-Jumpehollic Z /1-0-0-0,

Resultados completos AQUI