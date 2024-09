«HHS Mercedes», «Sascinora NRW» e «Orange de Baugy» Campeões do Mundo em Lanaken

As finais dos cavalos de 5, 6 e 7 anos no Campeonato Mundial de Criação de Cavalos de Salto WBFSH FEI 2024 aconteceram neste domingo em Lanaken, Bélgica.

Cavalos de 7 anos – Ouro para Bravo Hughes Ltd.

A final dos cavalos de 7 anos foi dominada pelos conjuntos irlandeses, com Mikey Pender e HHS Mercedes (ISH), criado por Marion Hughes e Miguel Bravo, garantindo a medalha de ouro após uma performance impressionante.

A única representante portuguesa nesta final, Molly Bravo Hughes, terminou em 35º lugar com a égua irlandesa HHS Ice Flo (Ice Man x Cyrano 145), criada por Kevin Meagher.

Entre os sete cavaleiros que chegaram ao desempate, quatro eram da Irlanda. Tudo indicava que o belga Mathieu Bourdeaud’Hui conquistaria a vitória para os fãs da casa ao liderar com um percurso limpo em 38,66 segundos. No entanto, Mikey Pender, sendo o último a competir, tirou 0,36 segundos do tempo líder, levando o ouro. A prata ficou com Mathieu Bourdeaud’Hui com o cavalo belga Remco van den Uilenbos (Nixon van ‘t Meulenhof x Triomphe de Muze), enquanto o irlandês Michael Duffy, montando BP Royalty (ISH), assegurou o bronze com 40,30 segundos no desempate.

Cavalos de 6 anos – Ouro para Katrin Eckermann

A final para os cavalos de 6 anos foi um espetáculo à parte, com a alemã Katrin Eckermann mostrando mais uma vez a sua habilidade ao conquistar o título pelo segundo ano consecutivo.

Dos 40 conjuntos que se classificaram para a final, 20 garantiram um lugar no desempate. Eckermann, montando a égua Westfalian Sascinora NRW (Stakkato-Boy RM x Firth Of Lorne, criada pelo seu pai, Otmar Eckermann), marcou um tempo impressionante de 36,73 segundos, garantindo o ouro.

O pódio foi inteiramente alemão, com Kendra Claricia Brinkop (ALE) ficando com a prata, após um desempenho sólido com o garanhão BWP Sniper des Lilas Blancs (Hamilton du Chapitre x Calvaro Z, criado por Simon-Pierre Herbiet). Eckermann também garantiu o bronze com Iron Dames Earl Of Alice (Eldorado van de Zeshoek x Cinsey, criado por Ralf Mewes).

Na prova de consolação dos cavalos de 6 anos, o cavaleiro português Francisco Fontes, montando a égua Balou’s Lady B Z, criada por Fábio Belchior e de propriedade de Bruno Magalhães, terminou num honroso 22º lugar, sem faltas, entre 125 participantes.

Cavalos de 5 anos – Ouro para a Irlanda

A final dos cavalos de 5 anos trouxe mais uma medalha de ouro para a Irlanda, desta vez a Niamh McEvoy e Orange De Baugy. Um total de 232 conjuntos participaram das qualificativas, com 54 avançando para a final. Vinte conjuntos fizeram percursos limpos na primeira mão, entre eles cinco irlandeses, prometendo um desempate emocionante.

McEvoy e a égua Orange De Baugy (KWPN) (Dominator Z x Barbarian), propriedade de Greg Broderick da Ballypatrick Stables, completaram um percurso impecável em 36,15 segundos, com uma vantagem de mais de dois segundos sobre o vice-campeão, o italiano Diego Pagano com Zuly. O bronze ficou com a holandesa Lotte Teuns e Jolidiams Des Tocrias.

A vitória de Niamh McEvoy veio apenas 24 horas após ela ter vencido também a prova de consolação dos cavalos de 5 anos em Lanaken com BP Lucky Clover (ISH), outro cavalo criado por Greg Broderick da Ballypatrick Stables.

Resultados AQUI