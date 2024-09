Hipódromo Municipal da Maia recebeu a 14ª Jornada

O Centro Equestre da Maia, em parceria com a Câmara Municipal da Maia, acolheu no último domingo a 14ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope, realizada no Hipódromo Municipal da Maia, em Silva Escura, como parte integrante da Feira do Cavalo.

Foram nove mangas, três de trote atrelado, cinco de galope e uma reservada aos garranos cujos resultados ficaram assim ordenados:

1ª Manga

Prémio Restaurante Centro Equestre da Maia

Grau 5 – 1.800 Metros

1º Archa – Quadra Irmãos Martins – Jockey Filipe Vaz

2º Apocalyptique – Quadra Celv – Jockey Diogo Duarte

3º Cosmic Goddess – Quadra Anaisa & Lucas – Jockey Paulino Oliveira

2ª Manga

Prémio Société Du Cheval Trotteur Français

Grau 5 – 2000 Metros

1º Ipswich de Cahot – Quadra Pec-Nature – Driver Sérigo Oliveira

2º Herba De Bry – Quadra Jardins Acurcio – Driver Acúrcio Peixoto

3º Au Temps Dubonheur – Quadra I Love My Horse – Driver Junio Coelho

3ª Manga

Prémio Junta Freguesia de Nogueira e Silva Escura

Grau 5 – 1.600 Metros

1º Homme de Valeur – Quadra Equi Queirós – Jockey Filipe Vaz

2º Madame Lydia – Quadra Best Horse – Jockey Diogo Duarte

3º Blue Channel – Quadra Manuel Ferreira da Silva – Jockey Augusto Pereira

4ª Manga

Prémio Câmara Municipal Da Maia

Grau 9 – 1.000 Metros

1º Niquita – Quadra – Quadra Quinta Das Amareiras – Jockey Filipe Martins

2º Nitra – Quadra Nossa Senhora do Vale – Jockey Inês Oliveira

3º Fidalgo – Quadra Nature Horse – Jockey Vitória Guimarães

5ª Manga

Prémio Maia Desporto

Grau 5 – 1.600 Metros

1º Instruit – Quadra Maia Lidador – Jockey Ricardo Sousa

2º Seven Apples – Quadra Pereira Pereira Joker – Jockey Filipe Vaz ( Luciana Filipe )

3º Remenber Me – Quadra Paulo Abreu – Jockey Augusto Pereira

Manga 6

Grande Prémio de Portugal – Trote Atrelado – Fundistas

Grau 1- 3.000 Metros

1º Frisson Du Quesne – Quadra Maia Lidador – Jockey Frederico Martins

2º Caberlot – Quadra Acurcio Peixoto – Driver Acúrcio Peixoto

3º Don Tresor – Quadra Mustang – Driver António Bessa

Manga 7

Grande Prémio De Portugal – Galope – Fundistas

Grau 1- 2.400 Metros

1º Cavani Kaizen – Quadra Maia Lidador – Jockey Bruno Lopes

2º Gold Beach – Quadra Da Invicta – Jockey Diogo Duarte

3º Ballet Star – Quadra Anjos Selvagens – Jockey Paulino Oliveira

Manga 8

Prémio Centro Equestre da Maia

Grau 5 – 2.000 Metros

1º Defi De Morge – Quadra Pec-Nature – Driver Sergio Oliveira

2º Davy De Taziere – Quadra Jardins Acurcio – Driver Acúrcio Peixoto

3º Beach Boy – Quadra Jardins Acurcio – Driver José Ag. R. Ferreira

Manga 9

Prémio Liga Portuguesa de Trote e Galope

Grau 5 – 1.600 Metros

1º Rockenvoy – Quadra Maia Lidador – Jockey Ricardo Sousa

2º Zalacain – Quadra Quinta da Pedra Bela – Jockey Nelson Santos

3º Zereht – Quadra Carlos Alves – Jockey Diogo Filipe

Resultados completos AQUI