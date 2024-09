Maria Caetano sagra-se campeã nacional pela sexta vez

A olímpica Maria Caetano está de regresso aos títulos, conquistando, neste domingo, o sexto título de campeã nacional. Atual 72ª no ranking mundial, a cavaleira brilhou no Campeonato de Portugal de Dressage, que decorreu no Clube Hípico do Norte, em Esposende.

Com uma prestação consistente ao longo de todas as provas, montando o garanhão PSH «Hit Plus» (Bretton Woods x Platina Plus), criação da Dressage Plus, Maria Caetano destacou-se no Grande Prémio (71,631%), no GP Especial (72,425%) e no GPFS (75,900%). Esta vitória assegurou-lhe o sexto título, com a dupla a vencer as três provas e sendo o único conjunto a ultrapassar a marca dos 70% em cada uma das provas.

A medalha de prata foi, pela segunda vez consecutiva, para a também olímpica Rita Ralão Duarte, com o Lusitano «Irão» (Rubi AR x Oxalis da Meia Lua), criação de Pedro Ferraz da Costa. Rita somou pontuações de GP (69,370%), GP Especial (71,383%) e GPFS (74,980%). O bronze foi conquistado por João Torrão, outro cavaleiro olímpico, montando Lírio MVL (Zeus do Lis x Quira por E-Negro), do criador Miguel Fialho Silva e Sousa, com pontuações de GP (70,717%), GP Especial (69,489%) e GPFS (73,495%).

Vasco Mira Godinho ficou às portas do pódio, em quarto lugar, com Limbro da Hermida. Já Mariana Silva classificou-se na quinta posição, com Iji HP.

Numa cerimónia realizada no Clube Hípico do Norte, em Esposende, durante os Campeonatos de Portugal de Saltos de Obstáculos e Dressage, o Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente, homenageou o Presidente da Câmara Municipal de Esposende, Guilherme Emílio, em reconhecimento pelo contributo e apoio contínuo do Município ao desenvolvimento do desporto equestre.

Perante mais de 200 participantes, de todos os escalões, o Secretário de Estado do Desporto, Pedro Dias, destacou os cavaleiros que participaram nos Jogos Olímpicos e elogiou o papel fundamental da Câmara Municipal de Esposende no fortalecimento e crescimento do desporto equestre na região.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Campeonato de Portugal de Dressage 2024

Escalão de Séniores:

🥇Maria Caetano /Hit Plus

🥈Rita Ralão Duarte /Irão

🥉João Torrão/Lirio MVL

Escalão de Jovens Cavaleiros:

🥇Tiago Ferreira/Diamo Dream

🥈Briana Vintila /Inana B

🥉Nicole Silva/Funji

Escalão Sub 25:

🥇Catarina Lopes/Hercules d’Atela

🥈Pedro Garrido/Jockey

🥉André Brás/Fevereiro

Escalão de Juniores:

🥇Alice Fernandes/Luzidio

🥈Antonio Soares/Epico das Figueiras

🥉Francisco Braz/Fado

Escalão de Juvenis:

🥇Guilherme Broega/Minuto

🥈Lara Carreira/Inca

🥉Carminho Filipe/Luar da Caniceira

Escalão de Iniciados:

🥇Caetana Pereira/Jota R

🥈Ana Correia/Hequito

🥉João Azevedo/Gaiato

Resultados completos AQUI