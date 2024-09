Morreu «Spartacus», Reprodutor de Mérito *****

Morreu esta terça-feira o garanhão Lusitano «Spartacus» por Xaquiro (CI) e Juno (PS) por Universo, ferro Luís Pidwell e propriedade da Coudelaria de Santa Margarida, aprovado como Reprodutor de Mérito*****, pela APSL.

Este notável reprodutor destacou-se por transmitir aos seus descendentes qualidades superiores à média. Com um palmarés invejável, foi Campeão dos Campeões em 2001, 2002 e 2003 no Festival Internacional do Cavalo Lusitano. Na disciplina de dressage, conquistou diversas vitórias em competições nacionais e internacionais, montado pela cavaleira Jeannette Jenny.

Nascido em 1999, «Spartacus» deixou um legado significativo, com 236 descendentes registados no Livro Genealógico do Cavalo da Raça Lusitana. Entre eles, destacam-se garanhões aprovados como Escorial Garanhão de Mérito ***** (78 pontos), Campeador (76 pontos), Camurça (82 pontos) e Bohemia (80,5 pontos), além de outros que se evidenciam pela funcionalidade, qualidade dos andamentos, caráter exemplar e beleza.