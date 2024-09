Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (23 / 29 Set)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!



NACIONAL:

CSN5* RCP Sevilla – LIGA NACIONAL DE SALTOS RFHE 2024

Copa FHM de Ponis – Soto del Espinar – 2024

INTERNACIONAL:



FEI Eventing Nations Cup™ 2024 of France – Lignières

Morocco Royal Tour 2024 – Rabat

CSI5* Coapexpan 2024

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 1

SACRAMENTO INTERNATIONAL WELCOME WEEK

CSI4* St Tropez – Gassin

2024 Capital Challenge Horse Show

CSI2* Barbaste

CSI5* Major League Show Jumping Greenwich

Riderscup Distrikt mesterskab HOLD Pony/Hest/Individuelt HES (C)

Addington Equestrian – 3 Day British Showjumping Show

5-Länder Vergleichswettkampf

Grande Semaine de Lamotte-Beuvron – Attelage

Split Rock Hunter Jumper Fall 1 CSI3*

Little Downham International

LEILÕES:

Dutch Sport Horse Sales

CORRIDAS:

Renntag Krefeld

Tops International Auction

Renntag Düsseldorf / Hannover

Quer se inscrever no ClipMyHorse.tv? Aceda ao site AQUI.