Transmissões em directo no ClipMyHorse.TV esta semana (30 Set / 6 Out)

Acompanhe de perto as emocionantes competições nacionais e internacionais de hipismo no ClipMyHorse.TV, o principal canal de televisão do mundo equestre. Em baixo terá acesso à programação desta semana, incluindo links diretos para a transmissão de cada concurso ou atividade.

Não perca a oportunidade de vivenciar o melhor do mundo equestre em tempo real!



NACIONAL:

CDN3* LIGA NACIONAL DE DOMA CLÁSICA RFHE – Yeguada Anantara 2024

INTERNACIONAL:

Longines League of Nations™ 2024 – Barcelona

Autumn MET I week 1 – 2024

Campeonato de Europa del Caballo Lusitano 2024

Campeonatos Nacionais de Cavalos Novos de Dressage e Saltos de Obstáculos 2024

World Equestrian Center Ohio Fall Classic 2

Sacramento International Horse Show

CSI** Riesenbeck International

Morocco Royal Tour 2024 – El Jadida

Arena Nova – CSI3* CDI4* CSIYH1* auf der APROPOS PFERD

CSI3* Silo Ridge Masters

CDN3* Condado del Valle 2024

Addington Equestrian – 3 Day British Showjumping Show

CSI2* Deauville

CSI2* Jump Bost

LEILÕES:

CORRIDAS:

Renntag Berlin-Hoppegarten

Renntag Dortmund

Renntag Leipzig / Mülheim

