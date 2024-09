Ulrika Holmquist conquista o tricampeonato em Espanha

A sueca Ulrika Holmquist, de 31 anos, sagrou-se vencedora do III Campeonato Internacional de Jóqueis, realizado no Hipódromo de La Zarzuela no último domingo. Holmquist, que já havia conquistado o título nas duas edições anteriores, reafirmou a supremacia ao vencer novamente este ano.

Com esse feito, Holmquist completou um ‘hat-trick’ no campeonato, vencendo as três edições realizadas em Espanha. O segundo lugar foi conquistado por Lucie Castillón (França), enquanto a terceira posição ficou com Vicky Alonso (Espanha).

Segundo os organizadores, o objetivo da iniciativa é “promover o profissionalismo das mulheres nas corridas de cavalos, destacar o trabalho das jóqueis, que têm visto um aumento no número de corridas reservadas para elas nos últimos anos, e ampliar a sua visibilidade, permitindo que se destaquem pelo profissionalismo, destreza e paixão pelo desporto.”